Giovanna Lancellotti se casa com Gabriel David aos pés do Cristo Redentor; veja fotos

© Divulgação / TV Globo

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Giovanna Lancellotti, 32, e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, 27, se casaram aos pés do Cristo Redentor, no Rio.

Familiares e alguns amigos próximos famosos compareceram à cerimônia, como Fernanda Paes Leme, Miguel Rômulo, Agatha Moreira e Rodrigo Simas.

A cerimônia religiosa foi o start para as comemorações, já que haverá outra no próximo sábado (28), em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

"Coração batendo fora do peito. Que noite, que momento. Inesquecível", publicou a atriz nas redes. Atualmente, ela pode ser vista na novela "Dona de Mim" (Globo) no papel de Kamila.

A noiva usou um vestido da grife Vivienne Westwood, feito sob medida. "Esse foi o vestido que escolhi para esse nosso primeiro momento como noivos. Fui a Paris visitar ateliês e me encantei com o processo criativo dos estilistas que vi de perto. É um modelo clássico, feito de cetim de seda, com uma capa que trouxe uma elegância discreta, perfeita para esse momento", disse.