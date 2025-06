Rei Philippe da Bélgica fala de possível abdicação do trono

© Getty Images

O rei Philippe da Bélgica, de 65 anos, comentou os rumores sobre uma possível abdicação em uma nova entrevista divulgada na última terça-feira, 17 de junho. Em vídeo publicado pelo Palácio Real, o monarca respondeu a 30 perguntas feitas por cidadãos belgas.

Entre os questionamentos, um deles foi se o rei planejava continuar exercendo suas funções ou se pretendia abdicar do trono em favor da filha, a princesa Elisabeth.

“O rei se afasta, mas nunca se aposenta”, afirmou Philippe. “Continuarei a trabalhar pela Bélgica e devo dar à minha filha tempo para aproveitar a juventude, se desenvolver e conhecer o mundo. Dou a ela 100% de apoio nisso e farei tudo o que puder para dar o tempo que ela precisa”, completou.

A monarquia belga tem precedentes em abdicações. O pai do rei Philippe, Alberto II, abdicou do trono em 2013 por questões de saúde, o que levou Philippe a assumir como chefe de Estado.

A princesa Elisabeth, de 23 anos, é a filha mais velha do rei Philippe com a rainha Mathilde e é a herdeira oficial ao trono belga. Atualmente, ela está cursando um mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A continuidade de seus estudos, no entanto, ficou incerta devido a mudanças nas políticas para estudantes estrangeiros implementadas pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Em nota oficial, o Palácio Real afirmou: “A princesa Elisabeth acabou de concluir o primeiro ano. O impacto da decisão só ficará claro nos próximos dias ou semanas. Estamos analisando a situação no momento.” O comunicado ainda acrescenta: “Vamos deixar as coisas se assentarem. Muita coisa pode acontecer nos próximos dias ou semanas.”

Além de Elisabeth, o rei Philippe e a rainha Mathilde são pais do príncipe Gabriel, de 21 anos, do príncipe Emmanuel, de 19, e da princesa Eléonore, de 17.

A possibilidade de abdicação de um monarca não é incomum nas casas reais europeias. Um exemplo recente foi o da rainha Margarida II da Dinamarca, que abdicou do trono em janeiro de 2024, após 52 anos de reinado. Ela passou o cargo ao filho, agora rei Frederico X, que é casado com a rainha Mary. A cerimônia formal de transição foi realizada em 14 de janeiro e marcou a primeira abdicação voluntária na Dinamarca desde o rei Érico III, em 1146.

Frederico X e Mary são pais de quatro filhos: o príncipe Christian, de 19 anos e herdeiro ao trono, a princesa Isabella, de 18, e os gêmeos Vincent e Josephine, que completaram 14 anos em janeiro.

