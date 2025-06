Filho de Marília Mendonça emociona ao tocar música da mãe; vídeo

© Reprodução

Léo, de 5 anos, filho da cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021) com o cantor Murilo Huff, 29, emocionou os fãs ao ser mostrado tocando um dos sucessos da mãe. O momento foi compartilhado por Dona Ruth, avó do menino e mãe de Marília, em suas redes sociais na última sexta-feira (20). O vídeo viralizou no sábado (21) e gerou grande repercussão entre os admiradores da artista.

Na gravação, Léo aparece tocando a música "Apaixonadinha", hit de Marília Mendonça em parceria com Leo Santana, no cajón, um instrumento de percussão utilizado pela cantora durante a turnê Todos os Cantos, em 2019.

Dona Ruth celebrou o talento do neto ao comentar na publicação: "Puxou a mamãe, muito inteligente". A demonstração de habilidade do garoto chamou a atenção dos fãs, que encheram as redes sociais com mensagens carinhosas.