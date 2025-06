Zahara Jolie-Pitt e namorado Elijah Cooper de mãos dadas na Disney

© Getty Images

Zahara Jolie-Pitt, de 20 anos, está aproveitando as férias de verão e foi flagrada em um momento de lazer com o namorado, o ator Elijah Cooper, na Disneyland, em Anaheim, Califórnia, na sexta-feira, 20 de junho.

Filha dos atores Angelina Jolie, de 50 anos, e Brad Pitt, de 51, Zahara foi vista de mãos dadas com Cooper durante o passeio no parque temático. O casal usava acessórios típicos do local: orelhas da Minnie e do Mickey.

A jovem está de férias da Spelman College, faculdade de artes liberais localizada em Atlanta, Geórgia.

O papel dos filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt em ações solidárias

Além da vida acadêmica, Zahara e seus irmãos têm participação ativa em ações sociais. No início do ano, por exemplo, a família se reuniu em Los Angeles para prestar ajuda a pessoas afetadas por incêndios florestais. "Os filhos dela estão se voluntariando por todo o estado, pedindo o que for necessário", afirmou uma fonte próxima a Angelina Jolie à revista People.

Angelina Jolie é mãe de seis filhos: Maddox, de 23 anos, Pax, de 21, Zahara, de 20, Shiloh, de 19, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 16. Todos são frutos do relacionamento da atriz com Brad Pitt, encerrado oficialmente em 2016.

Fama? Filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt preferem ter a "privacidade" do lado de trás das câmaras

Apesar da fama dos pais, os filhos do ex-casal mantêm uma postura discreta e evitam os holofotes. Em entrevista ao programa Good Morning America, durante a divulgação do filme Maria, Jolie comentou que os filhos preferem os bastidores. “Nenhum dos meus filhos quer estar à frente das câmeras neste momento”, disse a atriz. “Eles são muito reservados.”

Ela também comentou especificamente sobre a filha Shiloh: “A Shiloh é extremamente reservada. Eles não nasceram com privacidade, então espero que possam tê-la ao crescer. Vamos ver.”

Em outra ocasião, durante a pré-estreia de Maria no AFI Festival, em Los Angeles, Angelina contou ao E! News que não espera que os filhos sigam carreira no entretenimento. “Acho que eles são tímidos e muito reservados. Eles querem privacidade”, afirmou.

Apesar disso, alguns dos filhos já trabalharam com a mãe. Maddox e Pax participaram da produção do novo filme dirigido por Angelina Jolie. “Meus filhos estiveram no set, o que foi incrível. E todos sofreram comigo quando comecei a cantar lírico em casa, antes de melhorar. Foi um pesadelo”, disse Jolie, em tom de brincadeira.

Vivienne também tem se envolvido com projetos culturais. Ela coproduziu, ao lado da mãe, o espetáculo The Outsiders, na Broadway, e já atuou como assistente de produção.

