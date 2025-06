Bruna Marquezine usa blusa transparente e 'mostra demais' em festa funk

© Reprodução / X

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, participou no sábado (21) da festa de aniversário do fotógrafo Lucas Vianna, no Centro do Rio de Janeiro. O evento teve como tema o funk e reuniu amigos e convidados do aniversariante.

Bruna esteve acompanhada de outras personalidades, como a influenciadora Silvia Braz e suas filhas, Maria e Antonia Braz, além da modelo Carol Potengy e do maquiador Krisna. A influenciadora Yá Burihan, amiga da atriz, também esteve presente. O grupo posou para fotos em casa antes de seguir para a festa.

A aparição acontece poucos dias após Bruna finalizar as gravações de “Véspera”, nova série da plataforma Max. O projeto, que adapta o livro homônimo da escritora Carla Madeira, tem no elenco os atores Gabriel Leone, Camila Márdila e Yara de Novaes.

“Véspera” é um dos lançamentos mais aguardados da Max e marca mais um trabalho de destaque da atriz em produções de streaming, após sua participação no filme “Besouro Azul”, da DC. A data de estreia da série ainda não foi divulgada.

