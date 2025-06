Johnny Depp faz raros comentários sobre ter criado os filhos em França

© Getty Images

Johnny Depp falou sobre a fase em que viveu no sul da França com os filhos Lily-Rose e Jack, frutos de seu relacionamento com a atriz e cantora Vanessa Paradis. Em entrevista ao The Sunday Times, o ator de 62 anos afirmou que sente falta de ver os filhos crescerem nesse período mais reservado da vida familiar.

"Eu era o papai. Não consigo descrever o quanto amava ser o papai", disse Depp. "De repente, o papai ficou para trás", comentou, referindo-se ao crescimento dos filhos.

Depp e Vanessa fizeram questão de criar os filhos longe da mídia. Em 2001, o ator comprou uma propriedade próxima a Saint-Tropez, onde a família viveu por anos antes de se mudar para Los Angeles. “Sinceramente, a primeira vez que senti que tinha um lar foi no sul da França, onde eu e a Vanessa criamos as crianças. Foi o único lugar onde me senti em casa”, afirmou.

Em outro trecho da entrevista, Depp mostrou um retrato inacabado de Lily-Rose: “Ela tinha 10 anos na época, agora tem 25. Os anos passam muito rápido, não é? Estou com a síndrome do ninho vazio.”

Depp e Paradis se conheceram em 1998 e se separaram em 2012.

