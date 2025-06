David Beckham felicita príncipe William no aniversário do amigo

© Getty Images

David Beckham prestou homenagem ao príncipe William no dia em que o membro da realeza completou 43 anos.

O ex-jogador de futebol usou os stories de seu perfil no Instagram, no sábado, 21 de junho, para celebrar a data especial. Na primeira publicação, Beckham compartilhou uma foto antiga ao lado de William e escreveu: "Feliz aniversário, príncipe William".

Na sequência, ele publicou uma imagem mais recente dos dois e voltou a parabenizar o príncipe de Gales pela ocasião.

Veja abaixo a primeira homenagem de David Beckham nos stories do Instagram pelo aniversário do príncipe William:

A segunda postagem do ex-jogador de futebol celebra a mesma data especial. Vale lembrar ainda que esta imagem mais atual foi captada durante o EE BAFTA Film Awards, em fevereiro do ano passado.

A homenagem de David Beckham ao príncipe William aconteceu poucos dias após o ex-jogador ter sido nomeado Cavaleiro pelo rei Charles III, em 13 de junho, em reconhecimento por seus serviços ao esporte e a causas beneficentes.

Em 2003, Beckham já havia recebido o título de membro da Ordem do Império Britânico, entregue pela rainha Elizabeth II. Na ocasião mais recente, ele afirmou que ter sido capitão da seleção inglesa — pela qual jogou 115 vezes e marcou 17 gols — foi "o maior privilégio" de sua carreira e "literalmente um sonho de infância que se tornou realidade".

Já o príncipe William recebeu diversas homenagens no dia do seu aniversário. Logo pela manhã, o Palácio de Kensington publicou uma mensagem nas redes sociais para celebrar a data.

Na conta oficial do Instagram dos príncipes de Gales, foi compartilhado um retrato de William com a cadela da família, uma cocker spaniel chamada Orla, ao lado de três dos quatro filhotes recém-nascidos. Segundo a BBC, a foto foi tirada por Kate Middleton, em Windsor, no início de junho.

Também foi publicada uma foto na página oficial da família real britânica com os dizeres: "Parabéns para o príncipe de Gales".

William e Kate são casados desde abril de 2011 e têm três filhos: o príncipe George, de 11 anos, a princesa Charlotte, de 10, e o príncipe Louis, de 7.

