'Me afastei do que fazia mal', diz ex-namorada do filho de Leonardo

A influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida, de 27 anos, está passando uma temporada em Londres, no Reino Unido. No domingo (22), ela respondeu perguntas dos seguidores por meio da caixinha de perguntas em seu Instagram. Hariany está solteira desde o fim do relacionamento com o cantor Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo, encerrado em janeiro de 2024.

Durante a interação com os fãs, a influenciadora negou estar se relacionando com estrangeiros. "Não", respondeu, acompanhando a mensagem com um emoji de risada. Questionada sobre como está seu coração, ela falou sobre o processo de autoconhecimento e bem-estar emocional após o término.

"No momento tenho preenchido ele com coisas que me deixam bem, como Deus, família, cuidando da minha saúde, conhecendo lugares novos, pessoas novas, estudando... Quando você se preenche com tudo isso, aquele vazio que dói para de doer, e você para de sentir aquela falta", declarou. Ela ainda completou: "Me afastei do que me fazia mal, isso ajuda a blindar minha energia, estou bem comigo mesma, e assim meu coração fica preenchido".

Hariany também comentou sobre a carreira que seguiria se não fosse conhecida nas redes sociais. "Moda! Já trabalhava como modelo antes, desde os meus 11 anos, estudei Design de Moda antes do BBB, e hoje esse é meu nicho aqui nas redes sociais. BBB foi um empurrão que acelerou o processo do que eu já queria", disse.

A ex-BBB ainda falou sobre sua crença na lei da atração e como a aplica no dia a dia. "Sempre me imaginei vivendo as coisas antes mesmo de acontecer, mentalizo, acredito que vai acontecer, assim vou me preparando como se já fosse realidade. [...] Você cria essa mentalidade na sua mente, o universo vai te trazendo tudo que você precisa para te ajudar a realizar", afirmou.

Atualmente, Hariany tem compartilhado registros da viagem ao lado da influenciadora Maya Massafera, com quem curtiu uma noite na cidade usando um look com biquíni à mostra, jaqueta, short, meia-arrastão, botas e lenço na cabeça.

