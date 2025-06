Matheus Ueta, ex-'Carrossel', vira influencer de perfumes com vídeos de 10 milhões de views

© reprodução / Facebook

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo passou e Kokimoto, o garotinho ruivo de faixa na testa que fazia bagunça na escola de "Carrossel" há cerca de 12 anos, no SBT, cresceu e apareceu -em um ramo bem diferente do anterior. Hoje, os 21 anos, ele ganha a vida com a perfumaria.

É como influenciador de fragrâncias que Matheus Ueta trabalha desde novembro do ano passado. Ele saiu da TV para fazer sucesso nos vídeos rápidos de plataformas como Instagram e YouTube. E a nova empreitada está indo muito bem.

"A arte no Brasil, se você tem notoriedade, te rende dinheiro. Mas a grande parte da classe artística não tem reconhecimento financeiro. Então, sim, ganho bem mais trabalhando na perfumaria sendo criador de conteúdo. É um trabalho otimizado", afirma Ueta.

Atualmente, ele conta ter mais de 600 perfumes em sua coleção. Todos os dias, chegam caixas e mais caixas de marcas oferecendo a ele alguns frascos para publicidade. Porém, conta que só aceita se tiver liberdade total de opinião. Para isso, precisa experimentar, entender quais notas estão presentes, o que ele sente e ouvir comentários de quem está ao redor antes de opinar.

"Nesse momento tenho uns 8 ou 9 contratos em vigor com marcas para publicidades mensais, mas sem exclusividade. Preciso sentir e usar cada fragrância para passar às pessoas o que eu realmente acho, pois é minha credibilidade que está em jogo. Faço tudo baseado na minha liberdade e na transparência. Se não gostar, eu falo", conta.

Logo nos primeiros vídeos, Ueta alcançou 10 milhões de visualizações. Desde então, começou a investir pesado. Ele diz trabalhar com uma equipe de editores e um planejamento mensal de afazeres, além de comparecer a eventos e fazer parcerias com outros influenciadores. Com a projeção do novo negócio, fez do hobby seu ganha-pão e procurou alguns cursos para se especializar ainda mais.

Em seus mais de 600 frascos armazenados em três armários há alguns especiais. Não só pelo cheiro, mas também por motivos pessoais.

"Existem fragrâncias que remetem a momentos especiais da minha vida pessoal e que tenho apego emocional. O Loewe Solo Cedro foi o primeiro que ganhei da minha mãe. E também foi o que eu estava usando na primeira viagem internacional com meu avô, e também no primeiro encontro com a minha namorada", relembra.

*

COMO ESCOLHER UM PERFUME?

Segundo Ueta, quem tem vontade de comprar um perfume assinatura, ou seja, aquele que pretende usar todos os dias, deve saber algumas coisas antes de ir à loja (ou ao site). A primeira delas é entender que cheiros são muito pessoais e o que vai bem numa pele pode não render em outra. Vai muito do feeling e do gosto.

Mas há alguns quesitos que devem ser avaliados na hora de comprar para o bom entendimento da fragrância.

"Uma dica fácil para todos lembrarem: os perfumes frescos são para o dia a dia e para o calor. Já aqueles quentes, mais amadeirados e intensos, com notas de baunilha e mais doces, são para a noite e para o frio", destaca.

Ele explica que os frescos fixam menos na pele, ao contrário dos quentes. Por isso, não é recomendado borrifar um aroma pesado para quem trabalha em escritório, por exemplo. "O perfume assinatura tem de ser aquele que funciona para você, depende da sua rotina".

O ator e influenciador conta que em questão de um mês, pretende lançar um e-book com dicas práticas para desmistificar e descomplicar a perfumaria, com a ideia de tornar termos mais simplificados. "O que importa é o cheiro independentemente da nomenclatura."

'EU NÃO DESISTI DE SER ATOR'

Conhecido do grande público por interpretar o garotinho Kokimoto na trama infantojuvenil, Ueta ainda atuou em "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT, 2023). Mas migrou sua carreira desde o ano passado. Isso, porém, não significa que ele está fora do mercado de dramaturgia.

"Nunca vou deixar de ser ator, mas neste momento optei por me tornar um comunicador de entretenimento. Se me chamarem para fazer uma novela e eu estiver disponível e fizer realmente sentido, eu farei. Não deixei essa área totalmente de lado, só assumi outra prioridade", conta.

O ator e influenciador diz que mantém contato com alguns atores da época de "Carrossel", sobretudo com Nicholas Torres, que vivia Jaime, e Jean Paulo Campos, o Cirilo.

"Quando a gente se encontra sempre me pedem conselhos sobre perfumes. Até mesmo outras pessoas famosas mandam mensagens querendo dicas. Dentre elas o humorista Rafael Portugal, que se apaixonou por esse nicho, e Ramon Alvarenga [percussionista] do grupo Menos É Mais", explica.