Murilo Huff entra na Justiça por guarda do filho com Marília Mendonça

A defesa de Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, se manifestou nesta segunda-feira (23) acerca do processo judicial envolvendo a guarda de Léo, de 5 anos. O pronunciamento ocorreu após a repercussão de que Murilo Huff, pai da criança, entrou na Justiça no início do mês solicitando a guarda unilateral. Segundo Robson Cunha, advogado da família, o processo segue em sigilo para preservar a privacidade do menino.

Em nota enviada à imprensa, a defesa reiterou o compromisso de Dona Ruth com o bem-estar de Léo. "Reforçamos ainda que a única preocupação da D.Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento. Confiamos plenamente na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser sempre o centro de qualquer decisão", destacou o comunicado.

A equipe jurídica também pediu sensibilidade na abordagem do tema, ressaltando os desafios enfrentados por Léo desde a morte de sua mãe, em 2021. "Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo", acrescentou a nota.

Léo vive com a avó materna em Goiânia desde novembro de 2021, quando Marília Mendonça faleceu aos 26 anos em um acidente aéreo. A guarda da criança é compartilhada entre Dona Ruth e Murilo Huff, conforme acordado após o falecimento da cantora.

