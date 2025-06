Carol Castro revela mensagens de assédio nas redes

© <p>Getty Images</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Carol Castro, 41, falou abertamente sobre o assédio que já sofreu nas redes sociais. Com quase quatro milhões de seguidores, a atriz contou que, mesmo acostumada à exposição, ainda se surpreende com o teor de algumas mensagens que recebe.

Carol Castro relembrou alguns episódios. "Já aconteceu de falarem 'daria 10 milhões para ter uma noite com você', e eu respondi 'meu amor, pega esse dinheiro e doa, por favor", contou a famosa.

Carol comenta que, apesar de ter uma equipe, é ela quem costuma curtir e responder seus seguidores. Algumas experiências, segundo ela, são marcantes. "Quando entro nas mensagens passo por umas que falo 'Meu Deus', sabe? Tem mensagens que nunca vou esquecer", disse Castro. Ainda assim, a atriz prefere lidar com a situação de forma mais descontraída. "Eu tento lidar de uma forma leve e divertida, não dar peso [ao assédio] e prefiro focar em coisas melhores".

Desde que entrou nas redes sociais, em 2011, Carol mantém uma relação próxima com seus fãs e não abre mão do contato direto. Mesmo diante das mensagens abusivas, ela opta por não se deixar afetar, priorizando o bom humor e a interação positiva com os seguidores.