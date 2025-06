Acordo de paz? Harry quer convidar William e Charles III para evento

© Getty Images

Será este mais um sinal de que o príncipe Harry quer se reconciliar com o príncipe William e o rei Charles III?

Segundo a imprensa internacional, o duque de Sussex pretende convidar o irmão e o pai para assistirem à próxima edição dos Invictus Games, que acontecerá no Reino Unido.

Atualmente, Harry está afastado de William e do rei Charles III. No entanto, em uma entrevista recente, ele afirmou que gostaria de se reconciliar com a família. Nesse sentido, o evento esportivo pode ser uma boa oportunidade para isso acontecer — servindo como uma ponte para reaproximação e o pretexto ideal para um reencontro familiar.

Uma fonte revelou ao Mail on Sunday que Harry, de 40 anos, “concordou” com o envio dos convites à família.

“A expectativa é que a família real se una em apoio aos veteranos. Harry tem esperança de que o pai deixe as diferenças de lado e compareça aos Invictus Games para apoiar os veteranos”, afirmou a fonte.

“Os membros da realeza sempre foram grandes apoiadores do Invictus e sentem orgulho do que Harry criou. Esse gesto da parte dele pode ser um passo importante para uma reaproximação.”

Ainda segundo a publicação, os convites devem ser enviados em breve por e-mail, dando tempo ao rei Charles — que continua em tratamento contra o câncer — para refletir sobre a resposta.

Criado por Harry em 2014, os Invictus Games são um evento esportivo destinado a militares feridos em combate. A próxima edição está marcada para 17 de julho de 2027, em Birmingham, coincidindo com o aniversário de 80 anos da rainha Camilla.



“Queria uma reconciliação com meu pai”

Em maio passado, o príncipe Harry deu uma entrevista à BBC, na qual falou sobre seu afastamento da família real britânica.

“Adoraria me reconciliar com minha família. Não há razão para continuarmos brigados. A vida é preciosa. Eu não sei quanto tempo ainda resta ao meu pai — ele não fala comigo por causa da questão da segurança”, disse.

“Houve muitos desentendimentos, diferenças entre mim e algumas pessoas da minha família”, completou, reconhecendo que seria difícil ser perdoado por certas atitudes do passado.



A origem do conflito familiar

Os desentendimentos entre o príncipe Harry e a família começaram ainda durante o namoro com a atual esposa, Meghan Markle. Completamente apaixonado pela atriz americana, Harry a pediu em casamento rapidamente — decisão que foi criticada por William, que considerou tudo muito apressado.

Mesmo assim, Harry seguiu em frente e se casou com Meghan no dia 19 de maio de 2018. Pouco depois, começaram a surgir notícias negativas sobre ela na imprensa britânica. As exigências do casal em relação à cobertura midiática, especialmente após o nascimento do primeiro filho, Archie, causaram desconforto. Além disso, rumores sobre o mau tratamento de Meghan com funcionários do palácio se intensificaram.

Em 8 de janeiro de 2020, Harry e Meghan divulgaram um comunicado oficial dizendo que queriam se afastar dos deveres como membros sêniores da realeza. Eles foram para o Canadá e, posteriormente, se mudaram para os Estados Unidos, onde vivem atualmente.

Em março de 2021, o casal deu uma entrevista polêmica à apresentadora Oprah Winfrey, na qual Meghan afirmou que um membro da família real questionou o quão escura seria a pele de Archie.

Depois disso, Harry lançou uma autobiografia com detalhes íntimos sobre sua vida e os bastidores da monarquia. A atitude desagradou profundamente a família real, que optou por se afastar ainda mais dele — temendo que conversas privadas pudessem ser tornadas públicas novamente.

