Galisteu sobre família de Ayrton Senna: "Não vão conseguir me apagar"

© Reprodução

A apresentadora Adriane Galisteu, de 52 anos, falou sobre a relação difícil com a família de Ayrton Senna e comentou sua ausência na série Senna, lançada pela Netflix em novembro de 2024. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Galisteu afirmou que sua história com o piloto, com quem se relacionou por pouco mais de um ano antes da morte dele em 1994, tem sido apagada publicamente.

“Sofro um apagamento que não é de agora, é da vida inteira. Mas eles não vão conseguir me apagar. Podem contar uma história muito diferente da que vivi, mas estou viva para contar a minha versão”, disse. A declaração foi feita durante a segunda temporada do reality Barras Invisíveis, da Universal+, no qual Galisteu participa. Ela também afirmou: "Quem viveu com o Senna 24h, dormiu, acordou, se divertiu, chorou, fomos eu e ele. Podem fazer o que quiser. Vou continuar sendo indigesta e está tudo bem".

A série da Netflix praticamente ignora a presença de Galisteu na vida do piloto. A personagem inspirada nela, interpretada pela atriz Júlia Foti, aparece de forma breve, o que gerou críticas e acusações de “apagamento” por parte do público. O conteúdo foi produzido com autorização dos herdeiros do piloto, o que levantou questionamentos nas redes sociais.

A relação de Galisteu com Senna começou em 1993 e durou até o acidente fatal do piloto, em maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino. Na época, ela chegou a ser excluída de algumas homenagens e cerimônias oficiais. A apresentadora diz que, apesar das tentativas de apagamento, seguirá defendendo sua versão da história.

Leia Também: Acordo de paz? Harry quer convidar William e Charles III para evento