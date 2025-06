Ivete Sangalo irá fazer show gratuito em Belém, promovido por Rock in Rio

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela de axé Ivete Sangalo e a "rainha do tecnomelody", Viviane Batidão, farão um show em Belém, promovido pelo movimento Amazônia Live - Hoje e Sempre, do Rock in Rio e The Town.

O evento Grande Encontro por um Mundo Melhor também conta com Lambateria Baile Show, que convida Lia Sophia, além de atrações musicais locais. Ele ocorre em 20 de setembro no estádio do Mangueirão, a apenas algumas semanas da COP30.

Os ingressos são gratuitos e, em breve, serão divulgadas mais informações sobre como adquiri-los.

Amazônia Live - Hoje e Sempre também apresenta um especial televisivo, que será transmitido em 17 de setembro.

Nele, se apresentam a americana Mariah Carey, cantora de "All I Want For Christmas", além das artistas paraenses Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara.