Morre o cantor Bobby Sherman, intérprete da música 'Little Woman'

© Getty Images

Morreu o cantor Bobby Sherman, o músico que alcançou a fama na década de 1960 — tornando-se, na época, um galã ainda muito jovem. A notícia foi confirmada pelo TMZ.

De acordo com um amigo de longa data do músico, o artista faleceu na manhã de terça-feira em sua casa, em Encino, Los Angeles, vítima de câncer.

A esposa de Bobby Sherman, Brigitte Poublon Sherman, e o amigo John Stamos prestaram uma homenagem conjunta ao músico no Instagram, já que publicaram a mesma mensagem na rede social.

“De um ex-ídolo adolescente para outro — descanse em paz, Bobby Sherman. Esta é uma mensagem da sua esposa, minha amiga, Brigitte:

‘É com o coração pesado que compartilho o falecimento do meu amado marido, Bobby Sherman. O Bobby deixou este mundo segurando a minha mão — assim como sustentou nossa vida com amor, coragem e uma graça inabalável durante todos os nossos 29 lindos anos de casamento. Eu era a Cinderela dele e ele era o meu príncipe encantado.

Mesmo em seus últimos dias, ele se manteve forte por mim. O Bobby era assim — corajoso, gentil e cheio de luz. Enquanto ele descansava, eu lia para ele cartas de fãs do mundo todo — palavras de amor e gratidão que o animavam e o lembravam de quanto ele era profundamente querido. Ele absorvia cada palavra com aquele brilho nos olhos. E sim, ele ainda encontrava tempo para fazer piadas certeiras — o Bobby tinha um senso de humor maravilhoso e irreverente. Nunca perdeu isso. Ele conseguia iluminar um ambiente com um olhar, uma piada ou uma de suas frases clássicas.

Conhecido mundialmente por seu trabalho na música e na atuação, ele trouxe alegria a milhões com canções como ‘Julie, Do Ya Love Me’, ‘Easy Come, Easy Go’ e ‘Little Woman’, além de seu amado papel na série ‘Here Come the Brides’.

Mas para quem realmente o conhecia, o Bobby era muito mais. [...] Ele deixa seus dois filhos, Tyler e Christopher, e seis netos lindos. Viveu com integridade, doou-se sem hesitar e amou com todo o coração. E, embora nossa família sinta profundamente a sua ausência, também sentimos o calor do seu legado — sua voz, o riso, a música, a missão. Obrigada a cada fã que cantou com ele, que escreveu uma carta, que enviou amor. Ele sentiu tudo isso. Descanse em paz, meu amor. Com gratidão e amor, Brigitte Poublon Sherman.’” Essa foi a publicação de John Stamos no Instagram, que também foi compartilhada por Brigitte Poublon Sherman.

Bobby Sherman lançou um dos maiores sucessos de sua carreira em 1969: a música Little Woman, do álbum homônimo, que foi também o primeiro disco de ouro que conquistou.

O TMZ relembra que, ao longo da carreira, o artista lançou sete singles de ouro, um single de platina e cinco álbuns de ouro. Seu maior sucesso aconteceu entre as décadas de 1960 e 1970.

No fim dos anos 1990, o músico chegou a retomar a carreira, mas aposentou-se oficialmente em 2001. Nos anos seguintes, trabalhou como paramédico e deu aulas de primeiros socorros.

Leia Também: Brad Pitt e Tom Cruise se encontram na estreia europeia de 'F1: O Filme'