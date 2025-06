Filha de Bruce Willis é criticada por vídeo com o pai "vulnerável"

© Instagram - Tallulah Willis

Tallulah Willis, filha do ator Bruce Willis, foi bastante criticada nas redes sociais após compartilhar fotos do pai, que sofre de demência, em sua conta no Instagram.

Alguns seguidores criticaram a exposição da fragilidade do ator, dizendo que a família deveria protegê-lo mais neste momento tão delicado de sua vida.

“Acho que você não deveria expor seu pai ao público! Ele está vulnerável! Algumas coisas devem ser mantidas em sigilo! Você não tem permissão para compartilhar isso”, escreveu um fã.

Tallulah respondeu, explicando o motivo por trás da publicação:

“Como família, sabemos ser discretos ao compartilhar. Hoje foi um grande dia cheio de sorrisos. Decidi mostrar isso ao mundo porque sei o quanto ele significa para todos”, escreveu ela em resposta.

As imagens mostram Bruce Willis, de 70 anos, com alguns membros da família.

“Domingo divertido na casa da vovó. Grata”, escreveu Tallulah na legenda.

Qual é o diagnóstico de Bruce Willis?

Em 2022, o mundo ficou em choque com o diagnóstico do ator. A família revelou que Bruce sofria de afasia, um distúrbio que afeta a comunicação. No ano seguinte, em 2023, veio um diagnóstico ainda mais difícil: demência frontotemporal — uma doença degenerativa que afeta a memória, as funções cognitivas e o comportamento. Foi essa condição que o afastou definitivamente da atuação.

A família tem sido seu grande pilar. Rumer Willis, Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis — filhas do casamento com Demi Moore — são presenças constantes ao lado do pai, como mostram nas redes sociais.

Bruce também é pai de outras duas meninas com a atual esposa, Emma Heming Willis: Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11. Emma tem sido um apoio fundamental na vida do ator. Em um depoimento recente no Women’s Alzheimer’s Movement Forum, em Las Vegas, ela compartilhou como foi lidar com o diagnóstico do marido:

“Saímos do consultório apenas com um panfleto na mão e um vazio. Não houve orientação nem esperança. Só choque. [...] Me senti perdida, isolada e com medo”, relatou a empresária de 47 anos.

No Dia dos Pais, celebrado em 15 de junho nos Estados Unidos, Emma fez uma homenagem comovente ao companheiro, destacando seu papel como pai:

“O que o Bruce ensina às nossas meninas vai muito além das palavras. Resiliência, amor incondicional e a força silenciosa de simplesmente estar presente”, escreveu ela, junto com fotos da família.

Quem também tem se mantido próxima da família é a ex-esposa do ator, Demi Moore, que recentemente participou da comemoração do aniversário de Emma.

Carreira

Bruce Willis é um dos atores mais icônicos de Hollywood, conhecido principalmente por seu papel como John McClane na franquia Duro de Matar. Sua carreira decolou nos anos 1980 com a série A Gata e o Rato (Moonlighting), e ele se consolidou como astro de filmes de ação, drama e comédia, participando de sucessos como Pulp Fiction, O Sexto Sentido, Armageddon e Corpo Fechado. Com um estilo carismático e versátil, Willis deixou uma marca duradoura na indústria cinematográfica antes de se afastar devido a problemas de saúde.

