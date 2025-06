Amizade? Scarlett Johansson beija ator na boca em frente ao marido

© Getty Images

Scarlett Johansson marcou presença na pré-estreia do seu novo filme, Mundo Jurássico: Renascimento, que aconteceu nesta segunda-feira, 23 de junho, em Nova York — e um momento em especial repercutiu nas redes sociais.

Ao encontrar seu colega de elenco Jonathan Bailey (conhecido por seus papéis em Bridgerton e no filme Wicked) no tapete vermelho, Scarlett o cumprimentou com um beijo... na boca!

Quem acompanhou a atriz no evento foi o marido, o comediante Colin Jost, que presenciou toda a cena.

Veja abaixo o vídeo do momento e, na galeria, as fotos do evento.

Scarlett Johansson & Jonathan Bailey share a kiss at the Jurassic World Rebirth premiere in New York #JurassicWorld pic.twitter.com/KMEQEDIkgT — MTV UK (@MTVUK) June 24, 2025

Essa não foi a primeira vez que Scarlett cumprimentou colegas de trabalho dessa forma. Na semana passada, durante a pré-estreia em Londres, ela fez o mesmo com outros membros do elenco, segundo a imprensa internacional.

Questionado sobre o gesto durante uma entrevista ao Entertainment Tonight, Jonathan Bailey comentou:

“Acredito na capacidade de demonstrar carinho de todas as formas. E se você não pode beijar seus amigos... a vida é curta demais para não fazer isso”, afirmou.



O marido de Scarlett, Colin Jost, também teve um momento de protagonismo recentemente. No Festival de Cinema de Cannes, em maio, os dois foram flagrados trocando um beijo carinhoso antes da exibição de Eleanor The Great, filme que marcou a estreia de Scarlett como diretora.

Scarlett Johansson e a sua vida amorosa

A atriz foi casada com Ryan Reynolds de 2008 a 2011. Em 2014, casou-se com o jornalista francês Romain Dauriac, com quem teve uma filha, Rose Dorothy, hoje com 10 anos. A relação terminou em 2017.

Em 2020, Scarlett oficializou a união com o humorista, ator e apresentador do Saturday Night Live, Colin Jost, após quatro anos de namoro. Juntos, são pais de Cosmo, nascido em agosto de 2021.

O look da atriz na estreia do filme

Além do beijo, o look de Scarlett também deu o que falar na imprensa internacional. A atriz apostou em um vestido branco assinado por Sarah Burton para a Givenchy. A peça tinha alças, renda, cintura marcada, babados e uma pequena cauda. O cabelo foi preso em um rabo de cavalo, e as joias usadas são da marca David Yurman. (Veja na galeria as imagens do visual em detalhes.)

