Serginho Groisman ganha especial no Altas Horas em homenagem ao aniversário

© Divulgação / TV Globo

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Altas Horas deste sábado (28) será especial, pois marca o aniversário de 75 anos do apresentador, Serginho Groisman. Como de praxe, a produção armou uma surpresa para ele, que não sabia quem receberia para a gravação da edição.

Com a temática "Playlist do Serginho", a atração colocará no palco artistas musicais preferidos do jornalista e amigos pessoais de longa data. Participam do especial nomes como Fábio Jr., Andreas Kisser, do Sepultura, Junior Lima, Paula Toller, Paulo Miklos e Vitor Kley.

O repertório contemplará as músicas favoritas de Groisman em encontros inéditos. Fábio Jr. e Junior cantarão "Enrosca" juntos pela primeira vez.

Durante o programa que vai ao ar no sábado, os convidados também vão compartilhar histórias pessoais com Serginho, como Paulo Miklos, que relembrou os tempos de escola quando, ao lado dos demais integrantes dos Titãs, trabalhava na bilheteria de shows organizados pelo apresentador.

A família do apresentador também marcará presença no especial, que ainda comemora 25 anos no ar. No quadro Memória Altas Horas, o público poderá ver um momento inesquecível da trajetória de Serginho com outro grande amigo: Erasmo Carlos, quando ambos cantaram juntos "O Terror dos Namorados".