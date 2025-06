Como ficou a divisão do patrimônio de R$ 500 milhões de Marília Mendonça

© <p>AgNews</p>

O cantor Murilo Huff entrou com um pedido de guarda unilateral de Léo, filho que teve com Marília Mendonça, gerando especulações sobre suas motivações. O processo, que está sob segredo de Justiça, ainda não teve os detalhes revelados, mas a herança milionária deixada pela cantora é apontada como um possível fator. Atualmente, a guarda do menino de 5 anos é compartilhada entre Murilo e Dona Ruth, mãe de Marília, que cuida do neto desde a morte da filha em novembro de 2021.

Marília Mendonça deixou um patrimônio estimado em R$ 500 milhões, acumulado ao longo de dez anos de carreira. Léo, como único herdeiro, é o titular da herança, mas a administração dos bens está sob responsabilidade de Dona Ruth até que ele atinja a maioridade. O inventário, iniciado após a morte da cantora, ainda não foi concluído, conforme informado pela própria Dona Ruth.

Em resposta às suspeitas de disputa financeira, Murilo Huff afirmou que preferiria se manter calado, mas que “não poderia diante de tudo que descobriu nos últimos meses”. Dona Ruth, por sua vez, assegurou que os bens de Léo estão protegidos e sujeitos a prestação de contas no processo de inventário. “Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido”, publicou em suas redes sociais.

Enquanto isso, a herança de Marília segue gerando rendimentos. Filmes e documentários sobre sua vida estão em produção, com lucros destinados ao filho, assim como os royalties de suas 335 músicas registradas. Segundo a Lei de Direitos Autorais, os direitos patrimoniais da obra de Marília são válidos até 2092.

Dona Ruth também explicou a divisão dos rendimentos póstumos da cantora. “O Léo ficou com 30% e eu fiquei com 20%, quando entrei para o escritório. Então ficaram 50% eles e 50% família”, disse em entrevista. Atualmente, há cinco empresas ativas em nome de Marília, das quais Dona Ruth participa como sócia em algumas, inclusive ao lado do neto.

