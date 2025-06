Brad Pitt revela 'mico' que viveu no início da carreira

© <p>Getty Images</p>

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao podcast de Dax Shepard para divulgar seu novo trabalho, "F1: O Filme", Brad Pitt falou sobre um momento embaraçoso que viveu no início da carreira.

Antes de conseguir papéis de destaque, o ator enfrentou um paradoxo comum a quase todas as profissões: como conseguir o primeiro trabalho se todos exigem experiência?

"A questão toda era: como você consegue sua carteirinha SAG [Screen Actors Guild, o sindicato dos artistas de Hollywood]? Você não consegue um emprego de verdade se não tiver a carteirinha, mas também não consegue a carteirinha a menos que tenha conseguido trabalhar em alguma coisa. É um impasse", explicou o astro.

Na tentativa de driblar esse impasse, ele fez algo arriscado: conseguiu um trabalho como figurante e inventou uma fala no meio da cena.

"É uma cena de restaurante. Os personagens principais são Charlie Sheen e DB Sweeney, e vários outros atores que eu não conhecia. Eu sou o garçom. Devo trazer champanhe e servir. Eles me mostram como fazer. Você tem que servir", lembrou.

"Como um idiota, durante a cena, chego até a última atriz, a câmera está rodando, sirvo champanhe para ela e digo: 'Você quer mais alguma coisa?' Foi 'CORTA! CORTA! CORTA!' na hora", relatou Brad Pitt.

O então figurante tomou uma bronca do assistente de direção, que ameaçou cortá-lo do trabalho se fizesse isso de novo. O ator admitiu que sentiu vergonha pelo resto da noite.

Pouco tempo depois, ele conseguiu seu primeiro papel no filme de terror "Assassinato no Colégio" (1989), desta vez com falas -e a tão almejada filiação ao SAG.