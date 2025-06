Solteiro? Orlando Bloom irá sozinho ao casamento de Jeff Bezos

© Getty Images

Orlando Bloom está animado com a ida ao casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez... sozinho. O ator deve comparecer como solteiro, segundo indicam os rumores recentes sobre o fim do noivado com Katy Perry.

Fontes contaram ao TMZ que esse pode ser o primeiro grande evento de Orlando Bloom como um homem solteiro. “Ele é a alma da festa e vai arrasar na pista de dança”, disse uma fonte.

Anteriormente, o TMZ já havia informado que a cantora não estaria presente no casamento de Jeff Bezos, já que Katy Perry está em turnê mundial com o show Lifetimes. Esse motivo é bastante plausível, afastando os boatos sobre uma possível crise no relacionamento com o ator.

Atualmente, a artista está na Austrália, com 15 shows esgotados, e as datas coincidem com o casamento do bilionário.

No entanto, apesar de tudo, há poucas dúvidas de que o relacionamento entre Katy e Orlando passa por dificuldades — e isso pode até ficar evidente durante as celebrações desta semana em Veneza.

“90% das pessoas no casamento são meio sem graça, mas 10% são muito divertidas, incluindo o Orlando, o Leo DiCaprio e o Jeff (Bezos). Vai ser uma festa incrível”, disse uma fonte ao TMZ.

Sobre o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, vale lembrar que a cerimônia acontecerá em Veneza, na Itália, no final deste mês, com comemorações que devem durar vários dias.

Diante das especulações de separação, Orlando Bloom foi visto no último domingo em Perth passeando com a filha, Daisy Dove, que ele carregava nos ombros. Em meio a várias pessoas, o ator parecia tranquilo e despreocupado. A ausência de Katy Perry, no entanto, não passou despercebida.

O suposto fim do relacionamento entre Orlando Bloom e Katy Perry ainda não foi confirmado oficialmente, mas até agora também não houve nenhum desmentido sobre os boatos.

O casal, vale lembrar, se conheceu em 2016, em uma festa após o Globo de Ouro. Em 2019, o ator pediu a cantora em casamento. Um ano depois, em 2020, nasceu a primeira e única filha dos dois, a pequena Daisy Dove.

Orlando Bloom também é pai de Flynn, nascido em 2011, fruto do relacionamento anterior com Miranda Kerr. O ex-casal anunciou a separação em 2013.

“Em um comunicado conjunto, Orlando Bloom e Miranda Kerr anunciaram que haviam se separado de forma amigável nos últimos meses. Depois de seis anos juntos, decidiram recentemente formalizar a separação. Apesar do fim do casamento, eles continuam se amando, apoiando e respeitando como pais do filho e como família”, dizia a nota divulgada na época. Naquele momento, o filho do casal tinha dois anos.

Mais tarde, em 2016, Miranda comentou sobre o divórcio e contou à revista Elle que passou por um período muito difícil. “Quando eu e o Orlando nos separamos, entrei numa grande depressão. Nunca tinha entendido a profundidade desse sentimento ou essa realidade, porque sempre fui uma pessoa naturalmente muito feliz”, revelou.

