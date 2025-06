Liam Payne. Irmã "orgulhosa" de falecido cantor em 'Building the Band'

© Getty Images

Dias após o lançamento do trailer de “Building the Band”, Ruth Gibbins, irmã de Liam Payne, fez uma publicação nos Stories do Instagram destacando o projeto e demonstrando estar “orgulhosa” do cantor, que faleceu recentemente.

“Não sabia se devia compartilhar isso, mas seria estranho não fazê-lo, já que falei tanto sobre o trabalho e as conquistas do Liam nos últimos 15 anos. Estou de coração partido por ele nunca ter conseguido ver o quão incrível ele está nessa série. Ele sabia que tinha feito um bom trabalho, todos nós dissemos isso durante as filmagens, mas ao rever agora... uau!”, escreveu Ruth em um desabafo publicado na última terça-feira, 24 de junho.

“Você é uma estrela, Liam. Sempre foi e sempre será. Senti uma mistura de emoções assistindo, mas o principal sentimento foi orgulho imenso. Sinto ainda mais sua falta a cada dia”, completou.

Segundo a revista People, Liam Payne assinou contrato para participar do projeto em agosto de 2024, poucos meses antes de sua morte, ocorrida no dia 16 de outubro, aos 31 anos. O cantor, vale lembrar, caiu da varanda de um quarto de hotel em Buenos Aires, Argentina.

Na época, os produtores de Building the Band ficaram chocados e comovidos com a notícia do falecimento do artista, como revelou uma fonte à revista.

Ainda de acordo com a Netflix, a família de Liam assistiu à série antes do lançamento e aprovou sua inclusão no projeto.

Publicação de Ruth Gibbins, irmã de Liam Payne© Ruth Gibbins/Instagram

Sobre Building the Band

A série estreia na Netflix no dia 9 de julho e é um reality show musical que conta com vários nomes conhecidos. Além de Liam Payne, que aparece como jurado, também participam Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls) e Kelly Rowland (Destiny’s Child). A apresentação fica por conta de AJ McLean, dos Backstreet Boys.

A proposta do programa é reunir cantores talentosos que disputam uma oportunidade única: formar uma nova banda baseada apenas na compatibilidade musical, na conexão e, principalmente, no mérito, segundo a descrição da plataforma.

A morte inesperada de Liam Payne

A morte de Liam Payne, ex-integrante da One Direction, causou comoção mundial. O cantor estava em Buenos Aires, Argentina, quando sofreu uma queda da varanda do hotel onde estava hospedado.

Sua namorada, Kate Cassidy, havia acompanhado Liam na viagem, mas voltou para casa antes do acidente. Desde então, ela tem feito algumas manifestações nas redes sociais. Há cerca de duas semanas, por exemplo, ela publicou uma homenagem marcando oito meses desde a morte do cantor.

Liam deixou duas irmãs mais velhas, Nicola e Ruth, além da mãe Karen, do pai Geoff, e do filho Bear, de sete anos, fruto de seu relacionamento anterior com a cantora Cheryl Cole.

Leia Também: Como ficou a divisão do patrimônio de R$ 500 milhões de Marília Mendonça