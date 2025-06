Influenciadora fica com corpo paralisado após ser picada por carrapato

© Reprodução/Instagram

A influenciadora Maria Palen, de 31 anos, enfrenta uma longa recuperação após ficar paralisada da cintura para baixo devido a complicações causadas por um carrapato. Com mais de 23 mil seguidores no Instagram, Maria compartilhou sua rotina saudável até ser diagnosticada com uma infecção por Babesia, parasita transmitido por carrapatos, que destruiu suas células vermelhas e levou a um quadro de mielite transversa, uma inflamação na medula espinhal associada à Doença de Lyme.

Os primeiros sintomas começaram com dores no corpo e fadiga, mas a situação se agravou durante uma viagem ao Texas, quando ela perdeu a capacidade de caminhar e urinar. Após internação, exames e semanas de tratamento com antibióticos, os médicos informaram que Maria tem apenas 33% de chance de recuperação total, parcial ou nenhuma. Desde então, ela tem se dedicado a um intenso processo de reabilitação e fisioterapia em casa.

Sem conseguir trabalhar e com as economias esgotadas, Maria voltou a morar com a família no Texas. Para ajudar com os custos médicos, que já ultrapassam US$ 50 mil, sua amiga Kaylyn Star organizou uma vaquinha online, que arrecadou até o momento US$ 12 mil. “Ela comemora cada pequena vitória e segue com esperança”, contou Kaylyn.

Apesar das dificuldades, Maria compartilha sua jornada nas redes sociais, mostrando os desafios e as conquistas no processo de recuperação. A história da influenciadora destaca a gravidade das doenças transmitidas por carrapatos e a importância do diagnóstico precoce.

