Leonardo tem crise de riso com boca de repórter e vídeo viraliza

© Reprodução / X

O cantor Leonardo, 61, divertiu seus seguidores após um vídeo de sua entrevista com o jornalista Erick Ricarte, da TV Aperipê, viralizar nas redes sociais. O encontro aconteceu durante o Arraiá do Povo, em Sergipe, e chamou atenção pelo bom humor do sertanejo. Leonardo caiu na risada ao notar o destaque dos lábios de Erick, realçados por um gloss vermelho.

A descontração continuou quando o jornalista entrou na brincadeira. "Para de rir do meu gloss, menino", disse Erick, também sorrindo. Leonardo brincou ao perguntar: "Isso é batom, amor?". O repórter respondeu com bom humor: "É batom, mas minha boca é assim". A interação leve gerou risadas entre os dois, enquanto a entrevista continuava.

Tentando mudar o foco, Leonardo explicou o motivo do riso, apontando que as luzes haviam sido apagadas durante a gravação. "Estou rindo porque no meio da entrevista, apagaram a luz e saíram, nos largaram no escuro", disse ele, ainda rindo. A situação espontânea e bem-humorada conquistou os internautas, que compartilharam amplamente o momento.

TÔ PASSANDOOOO MAAALLL com o Leonardo com uma crise de riso por causa da cor da boca do jornalista KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ️️️️ pic.twitter.com/L7SgqBA0d8 — Sofreneja (@SofrenejaOf) June 26, 2025