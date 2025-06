Influencer morre aos 30 anos após luta contra distúrbio alimentar

© Reprodução / Instagram

A influenciadora turca Nihal Candan, 30, faleceu após enfrentar complicações graves causadas por anorexia. A ex-participante do reality show de moda Bu Tarz Benim pesava apenas 22,5 kg no momento de sua morte, após perder cerca de 40 kg nos últimos dois anos. Ela estava internada para tratamento e sofreu uma parada cardíaca irreversível, segundo os médicos.

A irmã de Nihal, Bahar Candan, já havia alertado sobre a gravidade da situação no início do mês, quando a influenciadora foi hospitalizada. “Minha irmã foi levada ao hospital, ela tem anorexia – façam alguma coisa, minha irmã está morrendo”, escreveu em suas redes sociais. Por conta da condição debilitada, foi necessário nomear um tutor legal para tomar decisões médicas em nome de Nihal.

O caso gerou uma comoção nas redes sociais, com fãs lamentando a perda e organizações se manifestando. A Federação das Associações de Mulheres da Turquia criticou a pressão estética exercida pela sociedade sobre as mulheres, afirmando que tais imposições contribuem para casos como o de Nihal. “A morte dela expõe o impacto mortal das normas estéticas e da mercantilização do corpo feminino promovida pela mídia e programas de TV”, declarou a entidade em comunicado.

Leia Também: Leonardo tem crise de riso com boca de repórter e vídeo viraliza