Lívia Andrade comemora aniversário com festa em buffet em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lívia Andrade comemorou seus 42 anos nesta quinta-feira (26), no buffet Casa Cascais, no Jardim Europa, em São Paulo.

A apresentadora recebeu convidados famosos como Helô Pinheiro, Emerson Sheik, Ricardo Tozzi, Fafy Siqueira e Lethicia Bronstein.

Para a ocasião, Lívia usou um vestido azul claro na frente e preto atrás, com efeito de ilusão de ótica. A peça tinha ainda um enorme laço de veludo na parte de trás.

O aniversário de Lívia foi no dia 20 de junho. Na data, ela mostrou um buquê de flores que recebeu do namorado, o empresário Marcos Araújo.

"Parabéns para mim! Mais um ano muito bem vivido, graças a Deus, que a vida continue me surpreendendo positivamente agora e sempre, amém. Obrigada pela companhia e pelo carinho de todos vocês, que comecem as comemorações, a vida deve ser celebrada!", escreveu ela no Instagram.

