Mulher diz ter sido enganada por filho e estuprada por Diddy e 2 homens

© Getty Images

Sean “Diddy” Combs está novamente no centro de uma grave acusação de violência sexual. Desta vez, o filho do rapper, Justin Combs, foi acusado de atrair uma mulher do estado da Louisiana até Los Angeles, onde ela teria sido estuprada por Diddy e outros dois homens “mascarados”.

Segundo a denúncia, obtida pelo Page Six, Justin teria convencido a mulher a viajar para a Califórnia em abril de 2017, prometendo ajudá-la a conseguir um emprego na indústria do entretenimento.

A vítima afirma que foi levada para uma casa em Beverly Hills, onde acabou sendo estuprada por dois homens — um deles seria Diddy, também conhecido anteriormente como Puff Daddy.

Detalhes do novo processo

De acordo com a denúncia, a vítima conheceu Justin Combs — hoje com 31 anos — em 2017 por meio do Snapchat. Na época, Justin teria pedido fotos íntimas da mulher, o que ela concordou em enviar. Poucos dias depois, ele a convidou para passar um fim de semana na Califórnia para discutir oportunidades profissionais. Justin teria afirmado que poderia ajudá-la graças aos contatos influentes de seu pai.

Ao chegar em Los Angeles, ela foi levada por um motorista até uma casa, onde passou a primeira noite com Justin. Durante uma conversa entre os dois — descrita como “tranquila” e “amistosa” —, ela perguntou se sairiam da propriedade, ao que ele respondeu: “não”.

Em dois dias, segundo a queixosa, foram oferecidos a ela álcool, comprimidos, maconha e outras substâncias psicoativas. Após consumir as drogas, três homens usando máscaras entraram na casa — um deles, de acordo com a vítima, seria Sean Combs, hoje com 55 anos. Apesar de não ter visto o rosto do artista, ela afirmou ter reconhecido os “maneirismos” característicos dele.

Levando-a a um quarto, um dos homens teria dito: “É melhor você deixar isso acontecer, ou então…”. A mulher diz que foi estuprada por cada um dos três, em sequência. Os abusos teriam durado da noite de sábado até a tarde do mesmo dia. Depois disso, ela foi levada de volta ao aeroporto.

Advogado de Diddy nega as acusações

O advogado de Sean Combs negou as acusações. “Não importa quantos processos sejam movidos, isso não muda o fato de que o Sr. Combs jamais abusou sexualmente ou esteve envolvido em tráfico sexual de qualquer pessoa — homem ou mulher, adulto ou menor. Vivemos em um mundo onde qualquer um pode entrar com um processo por qualquer motivo. Felizmente, existe um sistema judicial justo e imparcial para descobrir a verdade, e o Sr. Combs está confiante de que será inocentado”, declarou.

Vale lembrar que Sean "Diddy" Combs está preso desde 16 de setembro. Ele é acusado de liderar uma rede de tráfico sexual, extorsão e transporte de pessoas com fins de prostituição. Na última audiência de seu julgamento, optou por permanecer em silêncio e disse confiar no “bom trabalho” do juiz.

Leia Também: Influencer morre aos 30 anos após luta contra distúrbio alimentar