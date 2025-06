Katy Perry e Orlando Bloom estão separados após nove anos de relação

© Phillip Faraone/VF25/Getty Images para Vanity Fair

Acabaram as especulações: Katy Perry e Orlando Bloom estão oficialmente separados, segundo informações da revista People.

O casal estava junto há mais de nove anos, ficou noivo em 2019, mas nunca chegou a oficializar a união. De acordo com a US Weekly, a separação aconteceu de forma amigável.

“Não há conflitos até o momento. A Katy, obviamente, está abalada. Mas também está aliviada por não precisar passar por outro divórcio, já que aquele foi o pior momento da vida dela” — disse uma fonte à publicação, referindo-se ao divórcio da cantora com Russell Brand em 2011.

Katy Perry e Orlando Bloom: uma história cheia de altos e baixos

O ex-casal começou a namorar em 2016, após se conhecerem em uma festa pós-Globo de Ouro. Katy já contou em várias entrevistas como essa conexão começou.

“Conheci meu namorado por causa de um drive-thru. Estávamos no Globo de Ouro, mas não juntos. Pedi para meu segurança pegar dez hambúrgueres e, de repente, vi a mão do Orlando pegando um. Fiquei surpresa e disse: ‘Ei, esse hambúrguer é meu!’”, contou a artista.

Em 2017, eles se separaram, mas continuaram próximos e amigos. Foram vistos juntos diversas vezes naquele período. Em 2018, reataram o relacionamento, e em 2019 ficaram noivos.

O pedido de casamento foi romântico e aconteceu no Dia dos Namorados (Valentine’s Day). A cantora mostrou o anel de noivado no Instagram e, depois, contou os detalhes no programa do Jimmy Fallon.

“Foi muito fofo. Era Dia dos Namorados... fomos jantar e eu achei que veríamos uma exposição depois, mas acabamos entrando em um helicóptero. Ele fez o pedido ali. Quando pousamos, toda a minha família estava lá. Foi tudo muito bem planejado”, contou a artista.

O anel de noivado era especial: trazia uma pedra rosa no centro — uma safira ou rubi rosa raro — cercada por oito diamantes. A designer Sophia Perez, criadora da peça, afirmou à revista Hello! que o anel está avaliado entre 300 e 400 mil dólares.

Em 2020, Katy e Orlando se tornaram pais de Daisy Dove Bloom, a primeira filha da cantora e a segunda do ator, que já é pai de Flynn, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com a modelo Miranda Kerr.

Em diversas entrevistas, o ator de 48 anos fez elogios públicos à cantora.

“Acho que uma das coisas que me fez me apaixonar pela Katy foi porque a música dela estava em todo lugar, sabe? Mas eu me apaixonei pela Katheryn, uma garota de Santa Bárbara”, revelou.

Desde o começo do ano, rumores de uma possível separação já circulavam. Segundo a imprensa internacional, o anúncio oficial seria feito após o fim da turnê da cantora, The Lifetimes Tour, que começou em 23 de abril e termina em dezembro deste ano.

No entanto, a informação acabou sendo confirmada mais cedo, e a imprensa já adiantou que Orlando Bloom participará sozinho do casamento de Jeff Bezos, que acontece neste fim de semana em Veneza.