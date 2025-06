Sandra Annenberg relata crise de pânico durante menopausa e ajuda de Ana Paula Araújo

© <p>TV Globo / Daniela Toviansky</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandra Annenberg, 57, revelou ter enfrentado uma crise de pânico ao vivenciar os primeiros sintomas da menopausa, período que ela admite ter conhecido na prática, sem informações suficientes.

O episódio aconteceu enquanto ela cobria a Copa do Mundo na Rússia em 2018 e, segundo contou, só conseguiu se reequilibrar com a ajuda da colega Ana Paula Araújo, 53.

"Eu tive uma crise, uma coisa horrorosa. Me deu um pânico. Liguei para a Ana Paula chorando. Ela falou: 'Calma, respira, vai tomar um banho, que vai passar'. Ela me acalmou. Foi literalmente um socorro", afirmou Sandra em entrevista ao podcast "MenoTalks", dedicado a discutir o climatério e seus impactos na saúde física e emocional das mulheres.

Segundo a apresentadora do "Globo Repórter", os sintomas começaram de forma inesperada. "Uma noite, eu acordei ensopada, e eu não suo. Faço ginástica e não suo. Sou a queridinha dos maquiadores, porque gravo na rua, com rebatedor, sol, luz, calor, e não sai uma gota. Mas naquela noite parecia que eu tinha saído de uma sauna. Falei: 'Gente, o que está acontecendo comigo?'", relatou.

O momento foi agravado pela falta de informação. Sandra contou que não sabia identificar o que estava sentindo e chegou a pensar que tinha algo muito errado com sua saúde. "Foi assustador. Ninguém me avisou que podia ser assim, que esse calor repentino, esse suor, essa ansiedade tinham a ver com a menopausa."

A jornalista destacou a importância de se falar abertamente sobre o tema, especialmente entre mulheres que, como ela, chegam à meia-idade ainda despreparadas para essa fase natural da vida. "Se eu tivesse escutado antes, talvez não tivesse passado pelo sufoco que passei. A gente precisa falar sobre isso. É urgente."