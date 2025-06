Ex-estrela diz que Disney a vetou de filme por cena de agressão sexual

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brenda Song, 37, contou que a Disney ditou regras em sua carreira, até impedindo de fazer um filme devido a uma cena de agressão sexual.

Estrela de "Zack & Cody: Gêmeos em ação" revelou barreiras impostas pela Disney. Ela deu mais detalhes em entrevista à Variety, após receber o Prêmio Virtuoso da Variety no Festival de Cinema de Bentonville, no Arkansas, nos EUA, na semana passada.

De acordo com ela, não foi autorizada pela empresa para participar de "Gran Torino" (2008), de Clint Eastwood. "A personagem tinha uma cena de agressão sexual intencional, então a Disney a rejeitou. Fiquei muito chateada, mas pensei: 'Ok, acho que não deu certo'", disse à revista.

A mesma preocupação ressurgiu quando recebeu a proposta de "A Rede Social" (2010). Com isso, ela procurou o presidente e diretor de operações da Disney na época, Gary Marsh.

Brenda Song justificou que era uma ótima oportunidade para sua carreira. "Pensei: 'Sou atriz. Quando me contratou, eu não era herdeira de um hotel. Se alguma vez fiz algo na minha vida pessoal que chamasse atenção negativa para a sua empresa, entendo. Mas esta é a última temporada da série e esta é a oportunidade da minha vida'. E tive muita sorte, eles me apoiaram muito e me permitiram fazer este filme que realmente mudou a minha vida."