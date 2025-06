Esposa de Amado Batista reage após rumores de traição

© Reprodução / Instagram

Calita Franciele, de 23 anos, esposa do cantor Amado Batista, de 74, rebateu os rumores de crise no casamento e negou qualquer problema na relação. Em um vídeo publicado em uma conta reserva no Instagram, a miss afirmou que o casal está feliz. “Nosso casamento parece que está cada dia melhor”, disse ela, destacando que, do seu ponto de vista, eles estão vivendo o melhor momento da união.

Os rumores surgiram após comentários feitos por Amado durante seus shows. Segundo Calita, as falas do cantor sobre “estar solteiro” são brincadeiras recorrentes e fazem parte da introdução de suas músicas. “Ele faz isso há 50 anos. Ele diz: ‘Já que estou solteiro mesmo, eu quero namorar’ e olha pra mim. Eu riu e respondo: ‘Já que você está solteiro, eu também estou’”, explicou.

Outro ponto que alimentou as especulações foi o desaparecimento do perfil oficial de Calita no Instagram. A miss esclareceu que a desativação aconteceu sem sua intenção. “Eu simplesmente fui dormir com o Instagram funcionando normalmente. Quando acordei, ele estava desativado por motivo que desconheço”, disse. Ela lamentou que o episódio tenha sido associado a uma suposta separação.

Calita reforçou que a relação entre ela e Amado segue em harmonia e pediu para que os rumores fossem encerrados. “Estamos muito felizes, literalmente no auge do nosso casamento. Isso é maravilhoso”, concluiu.

