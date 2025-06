Famosos reagem a piada de Leo Lins sobre câncer de Preta Gil

© Reprodução

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um show no Teatro Gazeta, na avenida Paulista, em São Paulo, o comediante Leo Lins fez uma piada que zombava do câncer de Preta Gil. Essa foi a primeira apresentação dele na capital paulista após ser condenado a mais de oito anos de prisão por piadas consideradas racistas e preconceituosas.

Segundo o jornal O Globo, o humorista lembrou para uma plateia de 700 pessoas quando a cantora o processou após ele chamá-la de "porca" na televisão. O público não podia usar seus celulares para filmar ou fotografar a apresentação.

"A Preta Gil veio me processar devido a uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer", disse ele no palco.

A fala de Lins revoltou famosos que saíram em defesa de Preta nas redes sociais. Uma delas foi a atriz Alice Wegmann, que em "Vale Tudo" (Globo) interpreta Solange.

"Esse monstro ainda está falando absurdos e cometendo crimes por aí?", publicou ela numa conta que repercutia o assunto nas redes sociais.

O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota também defendeu a artista. Ele usou seu perfil no Instagram para criticar a postura de Lins no teatro.

"Leo Lins, a gente já se conhece, você algumas vezes teve a oportunidade de brincar comigo e eu sei que levei tudo numa boa. Eu, inclusive, me calei diante da sua condenação, mas falar da doença da Preta Gil é inaceitável", começou.

"Talvez você desconheça a dor dos pais e das mães que têm seus filhos condenados a essa doença. Talvez você desconheça que milhares de crianças no Brasil e no mundo não chegarão à sua idade", emendou ele sobre o humorista de 42 anos.

Por fim, Frota disse que ele é uma pessoa que trabalha em prol de famílias e hospitais que combatem a doença e reforçou que condena a fala do humorista. "Você joga por água abaixo o trabalho de auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, especialistas, pesquisadores que trabalham no combate do câncer."