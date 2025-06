É oficial! Jeff Bezos e Lauren Sánchez se casaram; veja as fotos

© laurensanchezbezos/ Instagram

Jeff Bezos e Lauren Sánchez casaram oficialmente esta sexta-feira (27) em Veneza, Itália, numa das várias cerimônias que deverão acontecer ao longo do fim de semana.

O enlace estava previsto para sábado, na Scuola Grande della Misericordia, um edifício localizado em Veneza, mas o casal decidiu fazer uma alteração de última hora e antecipar as celebrações, devido a razões de segurança - note-se que a cidade tem sido 'invadida' de manifestantes contra o casamento.

A primeira fotografia do casamento foi compartilhada no Instagram de Sánchez, que também alterou o seu nome na rede social, acrescentado o sobrenome do agora marido, fundador da Amazon.

Segundo a revista People, o casamento aconteceu na ilha San Giorgio Maggiore, que pertence a Veneza, e na cerimônia estiveram cerca de 200 convidados, que incluem personalidades como Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim e Khloé Kardashian, Usher e Tom Brady.

A mesma publicação afirma ainda que do leque de convidados fazem também parte a rainha Rania da Jordânia, Bill Gates, François-Henri Pinault e estilistas como Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce e Tommy Hilfiger.

Segundo uma fonte contou à People, a cerimônia começou com uma interpretação de 'Can't Help Falling in Love', de Elvis Presley, cantada por Matteo Bocelli, filho de Andrea Bocelli.

Já antes de estarem oficialmente casados, o Telegraph afirmou que Lauren iria usar 27 'looks' diferentes com peças de designers como Oscar de la Renta e Dolce & Gabbana. O vestido é da Dolce & Gabbana, assim como o terno de Bezos, segundo uma reportagem da Vogue, com quem o casal esteve no início de junho, quando estavam fazendo os ajustes finais.

Segundo Sánchez revelou na época, o agora marido implorou para ver o que ela ia vestir, mas ela teria se recusado: "Quase cedi, mas queria que fosse uma surpresa. Mal posso esperar para ver a reação dele."

A história de Sánchez e Bezos

De acordo com a imprensa internacional, o romance entre os dois começou em 2018 quando ainda eram casados. No ano seguinte, Jeff pediu o divórcio à companheira, MacKenzie Scott, com quem estava desde 1992. Já Lauren era casada com o agente de talentos Patrick Whitesell, de quem também se separou. O dono da Blue Origin pediu a ex-jornalista em casamento em 2023.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez ficaram noivos em maio de 2023. "Quando ele abriu a caixa [do anel de noivado] eu desmaiei por uns segundos", revelou Lauren à Vogue.

Em novembro, o casal organizou uma festa de noivado que contou com a participação de Oprah Winfrey, Salma Hayek Pinault, Barbra Streisand, Kris Jenner, Sarah Staudinger, Robert Pattinson, Suki Waterhouse e Miranda Kerr.

