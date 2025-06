Adolescente sírio é acusado de ajudar a planejar atentado contra show de Taylor Swift

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente sírio residente na Alemanha foi acusado pelos promotores de participar do planejamento de um atentado contra um show de Taylor Swift em Viena, no mês de agosto do ano passado. A ameaça fez a estrela pop americana cancelar apresentações da The Eras Tour na capital da Áustria.

O adolescente foi identificado apenas como Mohammad A. e foi acusado de ajudar a interpretar instruções em árabe para a construção de bombas e de traduzir um juramento de fidelidade ao grupo terrorista Estado Islâmico para o principal suspeito do complô.

Segundo o New York Times, as acusações contra o adolescente sírio foram apresentadas na semana passada, mas divulgadas nesta sexta-feira, 27. Elas incluem apoio a uma organização terrorista estrangeira e auxílio na preparação de um ato de violência que coloca um país em perigo.

A CIA forneceu informações às autoridades austríacas que permitiram interromper o atentado que poderia ter matado milhares de pessoas durante o show de Swift. Posteriormente, as autoridades prenderam um austríaco de 19 anos, que havia jurado lealdade ao Estado Islâmico, como principal suspeito. A polícia disse ter encontrado facões, facas, cronômetro e produtos químicos em busca feita na casa de seus pais.

O principal suspeito está detido enquanto as investigações continuam, e outro suspeito austríaco, um jovem de 17 anos preso como cúmplice em agosto, foi liberado sem acusações.

O adolescente sírio preso na Alemanha, ainda segundo o jornal americano, se radicalizou online e colocou o principal suspeito em contato com o Estado Islâmico. Por ser menor de idade, porém, ele não foi detido.

A polícia austríaca tinha informações de que o foco do ataque seria no estádio Ernst Happel, na capital austríaca. Eram esperados cerca de 170 mil fãs nas apresentações.