Spielberg não tem plano de se aposentar e revela sonho de produzir faroeste

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Steven Spielberg, 78, não pretende se aposentar. O cineasta falou sobre seus planos em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Steven Spielberg tem 53 anos de carreira. O primeiro filme lançado por ele é Encurralado (1971). De lá para cá, foram mais de 30 longas-metragens e centenas de outras produções.

"Estou fazendo muitos filmes e não tenho planos, nunca, de me aposentar", disse Spielberg, ao The Hollywood Reporter.

Cineasta tem dois Oscar de melhor direção. Ele conquistou o feito com A Lista de Schindler (1993) e O Resgate do Soldado Ryan (1998). Outras de suas produções de muito sucesso, são 'ET: O Extraterrestre', 'Tubarão', 'Jurassic Park' e 'Indiana Jones'.

Spielberg ainda que fazer um faroeste. O diretor já disse que o gênero exige um "talento operístico" que ele ainda não conseguiu desenvolver. "[Tenho] um apetite por faroeste, algo que espero fazer algum dia. É algo que me escapou por todas essas décadas", afirmou ao mesmo portal.

