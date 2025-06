William pensa em futuro como rei e já tomou decisões quanto a Harry

© Getty Images

O príncipe William terá de tomar uma série de decisões difíceis ao subir ao trono, conforme preveem vários especialistas em realeza.

Até o momento, o príncipe de Gales, de 43 anos, tem mantido silêncio sobre o assunto, mas, segundo a revista Hello!, ele já teria algumas ideias definidas.

Os planos de William para a realeza

É muito provável que William mantenha a estratégia do pai, o rei Carlos III, e continue apostando em um grupo mais restrito de membros seniores para representar a Coroa.

Jennie Bond, correspondente real da BBC, acredita que William já sabe em quem confiará quando se tornar monarca.

Prima Zara Tindall pode ser incluída

William pode considerar ampliar o papel de alguns membros da família, como Zara Tindall, de 44 anos. Filha da princesa Ana e neta da rainha Isabel, ela é muito querida pelo público.

“A Zara é relacionável, respeitada e muito querida. Tê-la no grupo faz todo sentido, especialmente porque William busca apoio de familiares em quem realmente confia”, observou Jennie.

A grande perda: príncipe Harry

Harry, que por anos se imaginou ocupando um lugar central na realeza, acabou fora dos planos por causa do distanciamento e dos conflitos com a família — motivados pela forma como ele e Meghan Markle foram tratados. O casal se afastou dos compromissos oficiais em 2020, num processo conhecido como Megxit. Atualmente, vivem na Califórnia com os filhos Archie e Lilibet.

“O Harry poderia ter tido um papel significativo no reinado de William. Era o braço direito dele, o irmão em quem William poderia confiar”, notou Jennie.

“Esse afastamento é uma grande perda para William. Harry seria o grande confidente, alguém de quem ele poderia realmente depender.”

Um futuro institucional para o qual já prepara os filhos

Não só William e Kate estão se preparando para o futuro na monarquia inglesa. Aos poucos, os filhos — os príncipes George, Charlotte e Louis — têm sido introduzidos nesse mundo, sempre protegidos em termos de privacidade.

Na educação das crianças, os príncipes de Gales tentam manter um equilíbrio delicado entre proporcionar uma infância normal e prepará-los para planos de longo prazo — especialmente George, que será rei um dia.