Rob Kardashian reaparece ao lado de Kim e surpreende fãs

Discreto há anos e longe dos holofotes, Rob Kardashian voltou a chamar atenção após aparecer recentemente em uma publicação de sua irmã Kim Kardashian no Instagram. A imagem surpreendeu os fãs, que comemoraram o raro registro do empresário, de 38 anos.

Filho caçula de Kris Jenner e do advogado Robert Kardashian (falecido em 2003), Rob era uma presença constante nos bastidores do império Kardashian. No entanto, nos últimos anos, optou por se afastar da vida pública para cuidar da saúde mental.

Formado em Administração pela Universidade do Sul da Califórnia, Rob foi um dos poucos da família a seguir uma trajetória acadêmica tradicional. Apesar das tensões pontuais mostradas em episódios do reality show “Keeping Up With The Kardashians”, sempre teve uma relação próxima com as irmãs — especialmente Khloé Kardashian, com quem chegou a morar durante o casamento dela com o ex-jogador Lamar Odom, grande amigo de Rob.

Em dezembro de 2024, Kourtney Kardashian comentou sobre a conexão com o irmão em entrevista. “Sinto profundamente o que ele sente — as dificuldades que enfrenta, o desejo de ficar longe do público, a sensação de não pertencer ou de ser julgado pela aparência”, declarou.

Nos últimos anos, Rob enfrentou uma série de desafios relacionados à saúde, como depressão, compulsão alimentar e diabetes. Também viveu um conturbado relacionamento com a influenciadora Blac Chyna, com quem teve uma filha, Dream Kardashian, hoje com 8 anos. O fim da relação envolveu disputas judiciais e acusações mútuas de agressão, o que agravou ainda mais seu quadro emocional.

Desde então, Rob optou por se afastar das redes sociais — sua última publicação foi em 5 de novembro de 2024, ao parabenizar a mãe pelo aniversário. Ao contrário das irmãs, ele compartilha pouco da vida pessoal, focando seus posts em momentos com a filha.

Apesar do afastamento, há esperanças de um possível retorno. Em março, Khloé declarou durante o evento “Hulu’s Get Real House” que acredita que o irmão pode voltar aos holofotes em breve. “Tenho fé de que ele logo estará de volta ao programa. Ele é, literalmente, o melhor pai que eu conheço. Tenho muito orgulho da pessoa que ele está se tornando”, afirmou.

Além de Kim, Kourtney e Khloé, a família Kardashian-Jenner inclui Kendall e Kylie Jenner, filhas de Kris com Caitlyn Jenner (anteriormente Bruce Jenner).

Veja, abaixo, a última foto em que Rob apareceu.

