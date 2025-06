Kate e William preparam filhos para a realeza com discrição e afeto

© Getty Images

Kate Middleton e o príncipe William continuam se preparando para o futuro como monarcas britânicos, segundo especialistas em realeza. Ao mesmo tempo, o casal também tem direcionado esforços para a formação dos filhos – o príncipe George, de 11 anos, a princesa Charlotte, de 10, e o príncipe Louis, de sete –, preparando-os para os papéis que um dia ocuparão como membros seniores da família real.

De acordo com a imprensa britânica, William e Kate têm “construído as bases” para os três herdeiros, sempre preservando “o seu direito à privacidade”.

Após a recente aparição pública conjunta das crianças no evento Trooping the Colour – a cerimônia oficial que celebra o aniversário do soberano britânico – comentaristas reais destacaram a forma estratégica como a princesa de Gales tem apresentado os filhos ao público.

Louis, o caçula da família, voltou a chamar atenção por seu comportamento espontâneo e divertido. Com apenas sete anos, ele é descrito como “o membro mais expressivo e engraçado da família real britânica”.

“O príncipe e a princesa de Gales já estão a construir as bases para as suas futuras vidas na realeza – e têm-no feito com um cuidado extraordinário”, publicou o portal GB News.

A mesma publicação chamou atenção para a mensagem de aniversário compartilhada por George, Charlotte e Louis ao pai, o príncipe William, no último dia 21 de junho. O gesto foi visto como um indicativo do “cuidadoso treino” que os pequenos já vêm recebendo para lidar com a exposição pública.

“Ao longo do último ano, William e Kate começaram lentamente a abrir os perfis públicos dos filhos, sem comprometer a sua privacidade”, pontua o GB News.

A publicação também destaca que a participação dos três filhos na homenagem de aniversário, que antes era assinada apenas por Kate Middleton, representa uma “subtil mas evolução significativa de William e Kate na educação real”.

Conforme o casal se aproxima do trono britânico, é esperado que George, Charlotte e Louis passem a ter mais visibilidade e responsabilidades dentro da chamada “Firma” – termo popularmente usado para se referir à família real, expressão atribuída ao príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II.

“Em vez de retratos formais de palácio ou entrevistas rígidas”, Kate e William têm apostado em uma abordagem “informal, focada na família” e que “fale diretamente para o público”, acrescenta o GB News.

Vale lembrar que os últimos meses foram de adaptações para Kate Middleton. A princesa de Gales enfrentou um período afastada da agenda oficial enquanto realizava tratamentos contra um câncer, encerrados em setembro do ano passado. Desde então, seu retorno tem sido gradual e pontual, com participações restritas a compromissos considerados essenciais para sua função na monarquia.



