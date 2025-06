Katy Perry e Orlando Bloom se separam após nove anos de relação

© Getty Images

O fim do relacionamento de Katy Perry e Orlando Bloom ganhou força nos últimos dias, com rumores circulando na imprensa internacional. Embora os artistas ainda não tenham se pronunciado oficialmente, a revista People confirmou, em junho, que o casal está separado. Uma fonte ouvida pela publicação afirmou que o romance "vinha se deteriorando há meses".

A história de amor entre a cantora e o ator teve início de forma inusitada: os dois se conheceram durante uma disputa por um hambúrguer em uma festa após o Globo de Ouro, em 10 de janeiro de 2016. No mês seguinte, Bloom apresentou Perry ao filho Flynn — fruto de seu casamento anterior com a modelo Miranda Kerr —, que na época tinha cinco anos.

A oficialização do namoro veio em maio de 2016, quando o casal publicou uma foto juntos nas escadarias do Hotel du Cap-Eden-Roc, durante o Festival de Cannes.

Em novembro do mesmo ano, celebraram juntos o Dia de ação de graças.

O relacionamento teve uma pausa em 2017, mas foi retomado no ano seguinte. Em setembro de 2018, Katy e Orlando fizeram a primeira aparição pública como casal, na gala da Global Ocean. No Dia dos Namorados de 2019, o ator pediu a cantora em casamento, e os dois passaram a viver juntos a partir de março daquele ano.

A pandemia de Covid-19, no entanto, interrompeu os planos de casamento. Segundo fontes da People, o casal chegou a planejar uma cerimônia no Japão, com cerca de 150 convidados, que precisou ser adiada. Na época, Katy estava grávida.

Em agosto de 2020, eles celebraram o nascimento da filha Daisy Dove Bloom. A gravidez foi revelada publicamente no clipe da música Never Worn White, em que Perry aparece acariciando a barriga no final do vídeo.

Agora, com a confirmação da separação feita pela People no dia 26 de junho, fontes próximas afirmam que o casal cancelou o noivado e está seguindo caminhos diferentes. “Eles estavam praticamente acabados. Não vejo nenhuma chance de reverterem a situação”, declarou uma fonte.

