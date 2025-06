Vestido de noiva de Lauren Sánchez levou 900 horas para ser feito

© Instagram/Lauren Sánchez

A última sexta-feira, 27 de junho, foi um dia inesquecível para Jeff Bezos e Lauren Sánchez. O fundador da Amazon e a jornalista oficializaram a união em uma cerimônia romântica em Veneza, na Itália, com cerca de 200 convidados.

A revista Vogue acompanhou os bastidores do evento, com destaque especial para o vestido da noiva.

Segundo Lauren, Bezos insistiu para ver o vestido antes do casamento, mas ela resistiu — por pouco. “Quero que seja uma grande surpresa. Conforme a gente vai envelhecendo, não se surpreende com tantas coisas. Mal posso esperar para ver a cara dele”, contou à publicação.

Os detalhes do vestido de “princesa”

“Me sinto uma princesa!”, disse Sánchez assim que se viu pronta como noiva. O vestido foi criado pelo ateliê da Dolce & Gabbana, em Milão, e levou cerca de um ano e meio para ser planejado.

Seguindo a tradição, a peça branca trazia mangas longas, gola alta com colarinho estilo Peter Pan e corte sereia, que valorizava as curvas da noiva. O véu de renda e tule adicionou um toque final de romantismo. Inspirado no modelo usado por Sophia Loren no filme Houseboat (1958), o vestido levou 900 horas para ser confeccionado, com 180 botões de seda costurados à mão. “Tudo parecia um sonho”, disse Lauren.

Os brincos, da coleção Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo, continham quatro diamantes lapidados a partir de uma única pedra e foram transportados com escolta de segurança, devido ao alto valor.

Poucas tradições, mas com significado

“Não seguimos muitas tradições de casamento”, explicou Lauren. “Quer dizer, eu adoro tradições, mas para uma mulher de 55 anos, é um pouco diferente...”, justificou. Ainda assim, algumas regras foram mantidas: Bezos não viu o vestido antes da cerimônia, os brincos foram emprestados e o item azul foi uma lembrança da viagem ao espaço — experiência que ela descreve como uma das mais transformadoras da vida.

Amor que atravessou mudanças

A relação entre Jeff e Lauren começou em 2018, quando ambos ainda eram casados com outras pessoas. O noivado aconteceu em maio de 2023. “Quando ele abriu a caixinha [do anel], eu desmaiei por alguns segundos”, contou Lauren.

Ela também falou sobre o impacto de Bezos em sua vida: “Fiz muita terapia, que me transformou em muitos aspectos. Mas foi o Jeff... O Jeff me revelou. Me sinto segura. Me sinto vista. Ele me deixa ser quem eu sou.”

