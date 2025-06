Ladrão que assaltou Kim Kardashian em Paris morre um mês após condenação

© Getty Images

Um dos ladrões condenados pelo assalto milionário a Kim Kardashian morreu um mês após receber sua sentença, segundo informou a imprensa francesa.

Didier Dubreucq, de 69 anos, foi diagnosticado com câncer de pulmão enquanto estava preso, antes do julgamento, e vinha realizando tratamento com quimioterapia.

Em maio, Dubreucq e outros sete cúmplices foram considerados culpados pelo roubo que envolveu a estrela do reality show Keeping Up With the Kardashians, ocorrido em outubro de 2016, em Paris.

Apesar da condenação, Dubreucq alegou inocência e negou qualquer envolvimento com o crime. “Foi um erro de identificação... Não tenho nada a ver com isso”, declarou durante uma audiência em abril.

Apelidado de “Blue Eyes” (“Olhos Azuis”), Dubreucq chegou a faltar a diversas sessões do tribunal devido à quimioterapia. Ele foi sentenciado a sete anos de prisão, dos quais cinco seriam em regime suspenso. No entanto, não chegou a retornar à prisão após a sentença, já que havia cumprido dois anos de detenção preventiva antes do julgamento.

Três outros réus foram condenados a oito anos, também em sua maioria com pena suspensa, e não precisaram voltar à cadeia, pois já haviam cumprido parte das penas anteriormente.

Em relação a Dubreucq, o juiz David De Pas afirmou que "o estado de saúde de um dos principais envolvidos impedia, por uma questão ética, sua reclusão".

Durante o julgamento, que durou três semanas, Kim Kardashian depôs contando os momentos de terror que viveu, relatando ter sido amordaçada e ameaçada com uma arma apontada para sua cabeça. Emocionada, disse ter achado que seria morta.

O grupo, apelidado de “gangue dos avôs” por conta da idade avançada de seus integrantes, roubou joias no valor estimado de US$ 10 milhões (cerca de 8,5 milhões de euros), incluindo o anel de noivado que Kim havia ganhado de Kanye West, avaliado em 3,4 milhões de euros.

“O crime foi a experiência mais aterrorizante da minha vida e deixou um impacto permanente em mim e na minha família”, declarou a empresária.

