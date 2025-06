Não planejei estar onde estou, diz Serginho Groisman, que faz 75 anos de vida e 35 de TV

© Divulgação / TV Globo

(FOLHAPRESS) - Ele poderia ter seguido a carreira acadêmica como professor de universidade. Ou advogado, caso não tivesse desistido do curso após um ano. Talvez cineasta, desejo que não foi adiante porque não houve gente suficiente para a criação de uma turma.

Foi dessa forma que o universo conspirou para que Serginho Groisman se tornasse apresentador. O jornalista, que neste domingo (29) celebra 75 de idade, construiu uma sólida carreira na TV, onde trabalha há mais de três décadas. "Nunca planejei estar onde estou, mas aconteceu", afirma ao F5.

Serginho sabe de sua importância para a televisão brasileira, e fala sobre isso sem soberba. "Nunca faço um balanço da minha carreira, porque as coisas ainda estão acontecendo. Mas lembrando de tudo o que já fiz, contribuí de alguma maneira para a TV", diz o apresentador do Altas Horas (Globo).

Antes da fama, nos anos 1970, também atuou como produtor de shows de grandes nomes da MPB. Para Serginho, muito do sucesso que faz –e, por consequência, da audiência boa que rende– tem a ver com seu carisma e com a empatia do público que o assiste.

"Até agora, idade não foi impeditivo de nada para mim. Não é que eu procuro ser jovem, na verdade, eu nunca quis ser protagonista dos meus programas. Nunca coloco maquiagem porque prefiro assim para que as pessoas que me encontrem não se assustem. Única coisa da Globo que uso são as camisas, a calça é sempre a mesma", conta ele. Essa é uma das curiosidades sobre o apresentador, elencadas pelo próprio ao F5.

A naturalidade com a qual fala com o telespectador também é apontada por ele como um trunfo para que, coisa rara, haters sejam praticamente inexistentes em suas redes sociais. "Na época em que eu era professor de universidade, me preocupei com a democratização dos meios de comunicação. Na TV Cultura [no programa Matéria Prima, em 1990] construí um cenário 360 graus em que ninguém ficava no centro. A luz era igual para todo mundo. E sigo assim até hoje. Não percebo ninguém que tenha ódio de mim."

Corintiano fanático e adorador de filmes e séries –vistos sobretudo quando o filho, Thomas, e a esposa, Fernanda, estão dormindo–, Serginho revela dois convidados dos sonhos para o seu Altas Horas, que esse ano celebra 25 temporadas: Roberto Carlos e Chico Buarque.

E ele completa dizendo que pensa, sim, em mudar e reinventar o programa mesmo após tanto tempo no ar. Até o final do ano, alguns quadros que já fizeram sucesso serão revisitados, como "O Produtor", e algumas pessoas que já participaram da plateia voltarão à atração. Ele diz que também continuará promovendo parcerias musicais inusitadas no palco, como artistas do sertanejo com os do rock. "Não é verdade que em time que está ganhando não se mexe. Se mexe, se mistura e transforma."

Além do Altas Horas, Groisman conta que conversa com a Globo a respeito de dois outros projetos fora do estúdio, mas que ainda não pode contar mais detalhes.

"Nem sei o que é aposentadoria. Existe uma caricatura de você deitado, olhando o mar, mas esse cenário, para mim, está fora do que eu pretendo. Claro que continuidade tem a ver com aceitação de quem te assiste. Enquanto as pessoas gostarem do que faço e eu tiver prazer, vamos embora."

