Geraldo Luís revela briga com Rodrigo Faro na Record: 'Diretor dele roubou pauta minha'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora da televisão desde que saiu da RedeTV! no início do ano, o apresentador Geraldo Luís revelou que teve uma briga com Rodrigo Faro e sua direção no período em que dividiam as tardes de domingo da Record, entre 2014 e 2020.

A declaração foi feita durante o programa Sabadou com Virginia, do último sábado (28), no SBT. Geraldo comentou que a situação ocorreu por que os programas passaram a investir em histórias populares para agradar o público.

"Até com o Faro deu briga, mas briga por causa de história. A gente estava dando certo com histórias. Mas aí o ex-diretor dele veio roubar uma pauta nossa e depois foi cavalo com minha produtora", revelou Geraldo.

"Eu disse: 'espera, com a minha produção ninguém mexe'. E outra: eu lá na PQP, preparado para gravar e disseram que eu não ia gravar mais... Começou aquelas brigas de produção por querer roubar pauta. Isso não podia acontecer", concluiu.

Geraldo Luís comandou o Domingo Show entre 2014 e 2020, onde se notabilizou por contar histórias diversas e com populares em todo o Brasil.

Já Rodrigo Faro comandou o Hora do Faro entre 2014 e 2024 na emissora de Edir Macedo. Ele está fora da televisão desde o fim de seu contrato em dezembro do ano passado.

