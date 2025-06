Equipe de 'Rust' chega a acordo judicial com produtores do filme

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três membros da equipe do filme de faroeste 'Rust' chegaram a um acordo nesta semana em um processo judicial relacionado ao tiroteio no set de filmagens que matou a diretora de fotografia em 2021, segundo documentos de advogados obtidos pelo New York Times. Os detalhes do acordo, no entanto, não foram disponibilizados.

Eles buscavam indenização dos produtores do filme, incluindo o ator e protagonista Alec Baldwin, que também atua como coprodutor. O processo acusava os produtores de negligência e descumprimento de normas de segurança da indústria, acusações que eles negam.

Os três membros eram contratados independentes no Novo México, onde 'Rust' foi filmado: um operador de carrinho de câmera, o figurinista e outro profissional responsável por gerenciar todo o equipamento de suporte não elétrico. Todos estavam no set quando Alec Baldwin apontou o revólver para a câmera em 2021, após a equipe informar ao ator que a arma estava sem munição. Ao ensaiar os movimentos de uma cena, a arma disparou e matou Halyna Hutchins, 42, a diretora de fotografia do filme, além de ferir o diretor Joel Souza.

O filme 'Rust', um faroeste de baixo orçamento produzido de forma independente, enfrentava problemas de produção antes do incidente fatal. Baldwin, além de protagonista, era um dos principais produtores da obra.

O caso gerou ampla discussão sobre protocolos de segurança em sets de filmagem, especialmente quanto ao manuseio de armas cenográficas. Hutchins era uma diretora de fotografia em ascensão na indústria cinematográfica, conhecida por seu trabalho em filmes independentes.

"Em homenagem à nossa amiga e colega Halyna Hutchins, apoiamos o lançamento de 'Rust' em comemoração ao seu talento, dedicação e legado como diretora de fotografia", declararam os três membros da equipe que entraram com o processo em comunicado divulgado no mês passado.

Além dos processos civis, Baldwin enfrenta acusações criminais de homicídio culposo, que ele nega. Este é mais um processo em meio a anos de investigações e acusações criminais relacionadas ao caso.

