Débora Nascimento diz ao vivo que é bissexual e surpreende

(FOLHAPRESS) - Participante do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck (Globo), ao dublar a cantora Diana Ross no palco, a atriz Débora Nascimento, 40, surpreendeu o público com uma revelação. Ela disse que é bissexual, ao vivo, na atração.

"Diana Ross não tem como. Ainda mais nesse mês, celebrando o orgulho, quem a gente é. Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente, essa alegria", disse.

Pelas redes sociais, muita gente se surpreendeu com a declaração. "Só ganhamos com isso", escreveu um internauta. "A Débora Nascimento falando que é uma mulher bi, estou passada. Se ela já tinha falado sobre, eu perdi a informação", comentou outra seguidora.

"Débora Nascimento necessariamente fazendo uma super fala sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, falando sobre ser uma mulher bi e sendo cortada pelo Huck. O mesmo Huck que semana passada ignorou a Parada", escreveu outra.

"Débora, mulher bi? Como eu não sabia ou não lembrava disso? Que maravilhosa", opinou outra pessoa no X.

