Giovana Cordeiro diz que foi estuprada aos 18 anos por colega de trabalho

(FOLHAPRESS) - No ar como a lutadora Bárbara em "Dona de Mim" (Globo), a atriz Giovana Cordeiro, 28, diz que foi estuprada quando tinha 18 anos. A violência, segundo ela, foi cometida por um colega de trabalho que à época ofereceu uma carona.

Porém, após cochilar no carro, a artista se viu dentro da casa do homem. De acordo com relato dela, foi nesse momento que ele forçou uma relação sexual.

"Fiquei muito assustada, tive medo de ser agredida em um lugar que não fazia ideia de onde era. Decidi ficar por achar que fosse mais 'seguro', e logo me deitei para dormir. Mas ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento", afirmou a atriz ao jornal O Globo.

A atriz disse que só foi entender a gravidade do que havia acontecido cinco anos depois, quando começou a desenvolver um problema de saúde decorrente do medo pelo episódio.

"Era como se o meu corpo quisesse me punir ou me alertar para uma necessidade de cura de uma culpa que eu não tinha", disse.

Ao ficar sabendo do caso, a irmã mais velha, Natália, foi quem deu o suporte necessário para ela. "Quando a Giovana relatou o que viveu, confesso que minha vontade foi de fazer um escândalo, ver o sujeito pagar pelo que fez. Mas temos que respeitar o momento de quem viveu o abuso, e sabemos que, na prática, nem sempre a vítima é levada a sério", disse Natália Cordeiro à publicação.

