Ana Maria Braga explica por que quis nova bênção com Fábio Arruda

(FOLHAPRESS) - A tradicional festa junina de Ana Maria Braga, 76, teve um significado especial neste ano. Durante o evento, que reuniu amigos, familiares e equipes do Mais Você em sua fazenda, a apresentadora realizou uma cerimônia simbólica ao lado do marido, o empresário Fábio Arruda, 54.

O casal já havia oficializado a união no civil em abril, mas Ana conta que sentia falta de um momento espiritual que marcasse a nova fase da vida a dois.

"Ficamos devendo isso [essa bênção] para nós mesmos. Eu e o Fábio queríamos muito ter feito um casamento religioso, mas como já fui casada na igreja antes, não poderíamos fazer uma nova cerimônia formal. Mesmo assim, a gente não desistiu de ter esse momento especial", contou Ana Maria em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (30).

Para realizar o desejo, ela convidou o padre Max, responsável por celebrar as missas nas festas juninas organizadas por ela, para abençoar as alianças do casal. "Fiz um pedido especial e ele respondeu com carinho: 'Deus nunca deixa de abençoar o amor verdadeiro'. Foi assim que, antes da missa dos santos juninos, tivemos esse momento tão simbólico, bonito e cheio de emoção", relatou a apresentadora.

Antes de receber a bênção, Ana foi filmada já vestida com um delicado vestido de noiva, em clima de expectativa. "Estou nervosa", confessou com bom humor.

A festa contou com a presença de amigos próximos, funcionários das equipes do programa da Globo em São Paulo e no Rio, além de familiares de Ana Maria e Fábio. Como sempre, o evento teve decoração típica, comida caipira, música ao vivo e muita celebração.

No fim do vídeo, Ana deixou uma reflexão sobre o que viveu. "Quando a gente acredita no amor de verdade, ele encontra um jeito de florescer, mesmo que não seja pelo caminho tradicional. O importante é celebrar o sentimento."

