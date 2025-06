Musa dos anos 90 pede ajuda na web: 'Fui expulsa de casa'

© Reprodução

A ex-modelo Cristina Mortágua, conhecida como musa dos anos 90, voltou a usar as redes sociais no último domingo (29) para pedir ajuda. Aos 54 anos, ela relatou que foi expulsa de casa pela própria mãe e solicitou apoio financeiro. "Eu fui expulsa de casa e não tenho forças de carregar minhas malas. Não estou me aguentando em pé. Por acaso alguém tem R$ 110 mais R$ 40 pelo amor de Deus para eu poder descansar e ir embora amanhã cedo? Meu pé está cortado", disse em uma das postagens.

Cristina mora no Rio de Janeiro com a mãe, que tem 81 anos, e está em tratamento psiquiátrico no SUS. Ela descreveu a convivência como difícil, afirmando que sua mãe apresenta comportamentos narcisistas e desconfia de que todos roubam seus pertences. "Sou vítima de mãe narcisista. Estou fazendo tratamento psiquiátrico no SUS. Ela, com 81 anos, desconfia que todo mundo rouba as coisas dela. [...] Fui colocada para fora de casa. Por favor, estou precisando de um lugar para morar que não seja aluguel fora do Rio. Estou com problemas psiquiátricos e preciso ficar longe da minha mãe".

A ex-modelo também destacou o impacto emocional da situação. "Preciso sair daqui, senão, vou enlouquecer ou vou dar cabo da minha vida", desabafou. Cristina é mãe de Alexandre Mortágua, fruto do relacionamento com o ex-jogador de futebol Edmundo. A situação chamou a atenção de seguidores e gerou manifestações de solidariedade.

