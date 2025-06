Estados Unidos revogam visto de grupo de rap que atacou Israel em show

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos anunciaram a revogação dos vistos de entrada no país para os artistas do grupo britânico Bob Vylan, que puxou o grito de protesto "morte à IDF" durante o festival de Glastonbury, na Inglaterra, no último sábado.

A sigla é o acrônimo das forças de defesa de Israel, o exército do país, acusado por palestinos e por organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Cruz Vermelha, de violar o direto internacional na Faixa de Gaza.

"Estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são bem-vindos em nosso país", escreveu o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, no X.

No mesmo evento, um dos membros do trio de rap irlandês Kneecap, Liam O'Hanna, subiu ao palco usando um lenço palestino e expressou apoio ao Palestine Action Group.

Na semana passada, o Ministério do Interior do Reino Unido disse que iria enquadrar a organização na lei antiterrorista, após vários de seus membros invadirem uma base da Força Aérea Britânica e destruírem dois aviões.