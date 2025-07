Rihanna e A$AP Rocky desconversam sobre nome e sexo de terceiro filho do casal

© Instagram

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grávida do terceiro filho, Rihanna desconversou ao ser perguntada sobre o sexo do bebê em entrevista. Ela e o marido, o rapper A$AP Rocky, apareceram juntos na estreia mundial do filme "Smurfs", que aconteceu no domingo (29) em Bruxelas, na Bélgica.

Questionada por um jornalista sobre o assunto, a cantora respondeu: "Vamos ver se será uma Smurfette ou um Papai Smurf, não temos como saber". Já o rapper, que segurava uma boneca da personagem Smurfette, brincou que aquilo poderia ser uma pista. "É, cara, é sim", despistou.

"Você sabe o que estou perguntando", insistiu o jornalista, enquanto Rocky ria e mostrava a boneca.

Apesar de manterem o sexo do bebê um mistério, Rihanna confirmou que o nome do terceiro herdeiro também vai ter a inicial "r", assim como os irmãos mais velhos RZA e Riot Rose, de 3 e 1 ano, respectivamente. "Sempre 'r'. Essa é a única coisa que eu e Rocky nunca brigamos", declarou a cantora.

Rihanna desfilou ao lado marido no tapete azul exibindo a barriga de grávida em um conjunto azul da Chanel. A cantora dubla à personagem Smurfette na animação e faz parte da trilha sonora com a música "Friend of Mine". Ela também lançou uma coleção de edição-limitada com o tema Smurfs em sua marca de maquiagem Fenty Beauty.